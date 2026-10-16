«Повлияет на всю гимнастику»: Глава FIG высказался об отказе Нидерландов в визах россиянкам

Отказ Нидерландов в выдаче виз российским гимнасткам перед чемпионатом мира негативно скажется на мировом спорте. Об этом заявил глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

«Конечно, мы хотим, чтобы все спортсмены и делегации участвовали в соревнованиях. Федерация гимнастики России расстроена из-за ситуации с визами, мы были с ними в контакте. Всё это будет нести негативное влияние не только на российскую гимнастику, но и на всех участников турнира, повлияет на всю гимнастику», — сказал Ватанабэ журналистам.

Ранее стало известно, что Нидерланды отказали в визах олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября. Турнир станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. По его итогам три лучшие мужские и три лучшие женские команды получат олимпийские квоты.