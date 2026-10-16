«Нельзя позволить»: Гашек поддержал недопуск Мельниковой на ЧМ по гимнастике

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек одобрил решение властей Нидерландов не выдавать визу российской гимнастке Ангелине Мельниковой для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Свою позицию бывший чешский хоккеист изложил в социальной сети X.

Гашек связал участие российской спортсменки в международных соревнованиях с политикой Москвы. По его мнению, выступление Мельниковой могло бы стать рекламой действий России на мировой арене.

«Многие люди пострадали бы из-за этого чемпионата мира. Поэтому нельзя позволить ей выступать», — заявил экс-хоккеист.

Напомним, Нидерланды отказали в визах трём ведущим российским гимнасткам. Помимо Ангелины Мельниковой, на чемпионат мира не смогут попасть олимпийская чемпионка Виктория Листунова и чемпионка Европы Анна Калмыкова. Отказ мотивировали тем, что одна или несколько стран Шенгенской зоны сочли спортсменок угрозой своим международным отношениям. Турнир пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября и станет одним из этапов отбора на Олимпиаду-2028.