«Большому спорту в Европе делать нечего»: Дегтярёв жёстко высказался об отказе российским гимнасткам в визах

Отказ Нидерландов в визах российским гимнасткам показал, что странам Евросоюза нельзя доверять проведение крупных международных соревнований. Такое мнение высказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего», — заявил глава Минспорта.

По его словам, европейские страны игнорируют решения международных спортивных организаций. Дегтярёв подчеркнул, что сегодня ограничения затронули российских гимнастов, однако в будущем с подобными проблемами могут столкнуться и представители других стран.

Глава ОКР напомнил, что World Gymnastics ранее вернула российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Осенью федерация вновь подтвердила их право на полное представительство.

Ранее стало известно, что визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме не получили олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также чемпионка Европы Анна Калмыкова. По словам тренера Валентины Родионенко, причины отказа в посольстве им не объяснили.

Дегтярёв подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ спортсменов к международным стартам без дискриминации и с возможностью представлять свою страну под национальным флагом. По его мнению, организаторам, которые не способны обеспечить допуск участников, не следует доверять проведение международных турниров.