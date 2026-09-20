Российские велогонщики не смогли вылететь из Москвы и пропустят старт ЧМ

Часть российских велогонщиков пропустит индивидуальные старты чемпионата мира в Канаде из-за многочасового переноса рейса из Москвы. Спортсмены не успевают на пересадку в Стамбуле, сообщили РИА «Новости» в Федерации велосипедного спорта России.

Команда должна была вылететь из Внуково в 07:30, однако отправление перенесли сразу на десять часов — до 17:30. Из-за этого запланированный стыковочный рейс из Турции в Канаду стал недоступен.

В ФВСР сообщили, что россияне не смогут принять участие в части индивидуальных гонок с раздельным стартом. Изменение планов затронуло спортсменок юниорской категории и представителей U-23.

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту проходит в Монреале с 20 по 27 сентября. Российские спортсмены допущены Международным союзом велосипедистов к участию в нейтральном статусе.

В элитной категории заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Среди спортсменов U-23 в состав вошли Анастасия Самсонова, Лилия Исмагилова, Алёна Богданова, Елизавета Бор, Валерия Ковязина и Андрей Белянин.

В юниорских соревнованиях должны выступить Алёна Мишина, Тамила Минашкина, Валерия Васюкова, Виктория Шишкина, Степан Бортник, Вадим Ларичев и Денис Свиловский. В федерации ранее сообщали, что все заявленные участники получили необходимые для поездки визы.

Сбой произошёл на фоне серьёзных проблем с расписанием московских аэропортов: 20 сентября Life.ru сообщал о задержке более 400 рейсов, причём Внуково оказалось среди наиболее затронутых авиагаваней. У российских велосипедистов при этом сохраняется возможность участвовать в международных стартах в индивидуальном нейтральном качестве — такой порядок UCI ввёл ещё в 2023 году. Перед нынешним чемпионатом ФВСР заявляла спортсменов сразу во всех возрастных категориях. Турнир в Монреале продлится до 27 сентября, поэтому для части команды соревнования на этом не заканчиваются.