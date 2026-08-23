Российский BMX-фристайлист Любишкин взял серебро чемпионата Европы

Российский велогонщик Арсений Любишкин завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по BMX-фристайлу. Финал проводился в немецком Дармштадте.

Россиянин получил 93,06 балла за выступление. Золото досталось британцу Джордану Кларку, который набрал 94 балла. Третье место занял француз Антони Жанжан с результатом 91,8 балла.

Чемпионат Европы проходил с 21 по 23 августа. Российские спортсмены участвуют в турнирах Международного союза велосипедистов (UCI) в нейтральном статусе.

Также сегодня российский гимнаст Даниил Смирнов стал победителем личного многоборья на юниорском чемпионате Европы, набрав 81,065 балла. Украинец Владимир Головин уступил россиянину 0,001 балла и взял серебро, а бронза досталась Радмиру Мусаеву с результатом 79,331. Лучшие оценки чемпион получил за опорный прыжок и упражнение на коне — 14,066 и 14,400 соответственно.