Российские гимнасты взяли серебро в командном многоборье на ЧЕ-2026

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряные медали в командном многоборье на чемпионате Европы 2026 года в Загребе. По итогам выступлений отечественные атлеты набрали 246,158 балла, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Золото досталось команде Великобритании, которая набрала 246,728 балла — россияне уступили британцам всего 0,57 балла. Третье место заняли гимнасты из Швейцарии с результатом 242,094 балла. В составе российской команды выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин и Мухаммаджон Якубов.

Мужская часть чемпионата Европы проходила с 19 по 23 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский гимнаст Даниил Смирнов выиграл личное многоборье на юниорском чемпионате Европы, опередив ближайшего соперника на 0,001 балла — финал прошёл в рамках того же турнира в Загребе. Смирнов набрал 81,065 балла, серебро завоевал украинец Владимир Головин (81,064), а бронзу — ещё один россиянин Радмир Мусаев (79,331).