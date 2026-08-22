Гимнаст Мусаев принёс России первое золото юниорского ЧЕ в Хорватии

Радмир Мусаев из России занял первое место на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Победу он одержал в упражнениях на кольцах — соревнования принимает Загреб.

Судьи оценили выступление россиянина в 13,133 балла.

Женские соревнования в рамках первенства завершились ещё 16 августа, стартовав тремя днями ранее — 13-го числа. Мужской турнир в настоящий момент проходит в период с 19 по 23 августа. Оба старта имеют ключевое значение: по их итогам будет сформирована национальная заявка на участие в мировом первенстве по спортивной гимнастике, которое состоится в 2026 году.

Также ранее золото континентального первенства в личном многоборье среди юниоров взяла россиянка Александра Андрианова. Она набрала 53,565 балла. Второй стала ещё одна представительница России — Полина Дмитриева с результатом 53,165 балла, а тройку замкнула итальянка Кларисса Ринальди. Кроме того, российские гимнастки победили в командном многоборье, обойдя команды Италии и Франции.