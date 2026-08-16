Российские гимнастки выиграли золото чемпионата Европы в командном многоборье

Российская женская команда по спортивной гимнастике заняла первое место в командном многоборье на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Загребе

За свой прокат в решающей стадии Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина набрали 165,430 балла. Этого результата хватило, чтобы стать сильнейшими на континенте.

Напомним, женская часть первенства прошла с 13 по 16 августа. Мужской турнир запланирован на период с 19 по 23 августа. Оба соревнования служат отбором к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.

Также ранее Ангелина Мельникова победила в опорном прыжке на этом же чемпионате Европы. По итогам двух попыток она показала средний результат 14,166 балла. Вторую строчку заняла немка Карина Шёнмайер (14,066), а третьей стала бельгийка Лиза Вален (13,983). Для россиянки эта награда стала уже второй золотой на турнире — до этого она первенствовала в личном многоборье и превратилась в шестикратную чемпионку Европы.