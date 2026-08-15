Второе золото за турнир: Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке

Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в опорном прыжке на континентальном первенстве. Для спортсменки это уже вторая награда высшей пробы на текущем турнире: ранее она стала лучшей в личном многоборье. Теперь Мельникова — шестикратная чемпионка Европы.

Россиянка показала средний результат 14,166 балла по итогам двух попыток. Серебро досталось Карине Шёнмайер из Германии (14,066), а замкнула тройку лидеров бельгийка Лиза Вален (13,983).

Чемпионат Европы в Загребе, проходящий с 13 по 16 августа, имеет статус квалификационного этапа к мировому первенству по спортивной гимнастике 2026 года. Ранее участие российской гимнастки Мельниковой было поставлено под вопрос из-за проблем с получением въездной визы. Однако после пересмотра решения профильными органами спортсменка получила разрешение на въезд и смогла присоединиться к участникам турнира.