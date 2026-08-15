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15 августа, 15:32

Третья награда в Загребе: Мельникова завоевала бронзу ЧЕ в упражнении на бревне

Мельникова взяла бронзу ЧЕ на бревне и третью медаль турнира

Обложка © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Обложка © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в упражнениях на бревне. Соревнования проходят в Загребе.

Для спортсменки эта награда стала уже третьей на нынешнем континентальном первенстве. Ранее Мельникова выиграла личное многоборье. Россиянка поднялась на высшую ступень пьедестала в этой дисциплине.

Ещё одно золото она завоевала в опорном прыжке. Таким образом, к бронзе на бревне гимнастка добавила две награды высшей пробы на этом чемпионате Европы.

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Перед стартом турнира Мельниковой и Анне Калмыковой пришлось добираться до Загреба около 12 часов по маршруту Москва — Доха — Загреб. Практически сразу после прилёта спортсменкам предстояло приступить к подготовке и опробованию снарядов.

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Полина Никифорова
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