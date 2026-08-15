Третья награда в Загребе: Мельникова завоевала бронзу ЧЕ в упражнении на бревне

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в упражнениях на бревне. Соревнования проходят в Загребе.

Для спортсменки эта награда стала уже третьей на нынешнем континентальном первенстве. Ранее Мельникова выиграла личное многоборье. Россиянка поднялась на высшую ступень пьедестала в этой дисциплине.

Ещё одно золото она завоевала в опорном прыжке. Таким образом, к бронзе на бревне гимнастка добавила две награды высшей пробы на этом чемпионате Европы.

Перед стартом турнира Мельниковой и Анне Калмыковой пришлось добираться до Загреба около 12 часов по маршруту Москва — Доха — Загреб. Практически сразу после прилёта спортсменкам предстояло приступить к подготовке и опробованию снарядов.