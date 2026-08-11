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11 августа, 09:59

«С чемоданов сразу в купальник»: Российские гимнастки 12 часов добирались до Загреба

Мельникова и Калмыкова прибыли в Загреб после получения виз для участия в ЧЕ

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Россиянки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова прибыли в Загреб, где должны выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Дорога заняла около 12 часов и проходила по маршруту Москва — Доха — Загреб. Практически сразу после прилёта Мельниковой предстояло отправиться на опробование снарядов.

«Сейчас с чемоданов сразу в купальник и на подиум! А, ну ещё позавтракать надо успеть и накраситься», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Из-за тяжёлого перелёта Мельникова решила не выполнять сложные элементы и комбинации на первой тренировке. По словам спортсменки, сначала необходимо прийти в себя после дороги и лишь затем возвращаться к полноценной работе.

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Напомним, Хорватия отказала в визах девяти представителям российской сборной, включая Мельникову, Калмыкову и Викторию Листунову. Федерация гимнастики России обращалась в World Gymnastics и European Gymnastics с просьбой разобраться в ситуации. В итоге визы для спортсменок были получены благодаря совместным усилиям МИД России, Посольства РФ в Загребе и хорватской стороны.

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Анастасия Никонорова
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