«С чемоданов сразу в купальник»: Российские гимнастки 12 часов добирались до Загреба

Россиянки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова прибыли в Загреб, где должны выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Дорога заняла около 12 часов и проходила по маршруту Москва — Доха — Загреб. Практически сразу после прилёта Мельниковой предстояло отправиться на опробование снарядов.

«Сейчас с чемоданов сразу в купальник и на подиум! А, ну ещё позавтракать надо успеть и накраситься», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Из-за тяжёлого перелёта Мельникова решила не выполнять сложные элементы и комбинации на первой тренировке. По словам спортсменки, сначала необходимо прийти в себя после дороги и лишь затем возвращаться к полноценной работе.

Напомним, Хорватия отказала в визах девяти представителям российской сборной, включая Мельникову, Калмыкову и Викторию Листунову. Федерация гимнастики России обращалась в World Gymnastics и European Gymnastics с просьбой разобраться в ситуации. В итоге визы для спортсменок были получены благодаря совместным усилиям МИД России, Посольства РФ в Загребе и хорватской стороны.