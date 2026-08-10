Гимнастки Мельникова и Калмыкова вылетели в Хорватию после получения виз
Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова прошли паспортный контроль и отправляются в Хорватию на чемпионат Европы. Об этом спортсменки сообщили в соцсетях.
Мельникова и Калмыкова вылетели в Хорватию после получения виз. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gelyamelnikpva
«На мне, конечно, нет лица… За последние пару дней — я не знаю, как мои нервные клетки ещё живы», — написала гимнастка в своих соцсетях.
Теперь Мельникова и Калмыкова уже отправились в Хорватию. Женская часть чемпионата Европы стартует 13 августа.
Сегодня Life.ru сообщал, что добиться виз для Мельниковой, Калмыковой, Васильевой и Усачёва удалось после совместной работы МИД России, посольства РФ в Загребе и хорватской стороны. К решению вопроса также активно подключился Хорватский гимнастический союз. Чемпионат Европы станет для россиян одним из этапов отбора на мировое первенство 2026 года.
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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gelyamelnikpva