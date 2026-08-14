Российская юниорка Андрианова выиграла ЧЕ по спортивной гимнастике в многоборье

Россиянка Александра Андрианова завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье среди юниоров. Соревнования проходят в Загребе.

Андрианова набрала 53,565 балла. Серебряную медаль завоевала ещё одна представительница России Полина Дмитриева с результатом 53,165 балла. Итальянка Кларисса Ринальди заняла третье место, получив 52,698 балла.

Российские гимнастки также победили в командном многоборье. Они набрали 158,629 балла и опередили соперниц из Италии и Франции. Итальянки получили 153,762 балла, француженки — 153,129 балла.

Чемпионат Европы завершится 23 августа. Российские спортсмены выступают без национальной символики.

Ранее российские пловцы завоевали золото чемпионата Европы в Париже в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Кира Манохина преодолели дистанцию за 3 минуты 19,95 секунды и установили рекорд турнира. Прежнее достижение сборной Франции они улучшили более чем на две секунды. Команда Нидерландов уступила россиянам 0,14 секунды, а сборная Италии проиграла победителям 0,85 секунды. Российские спортсмены довели число медалей до 26, включая девять золотых.