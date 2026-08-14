Золото и рекорд Европы: Российская четвёрка разнесла соперников в эстафете 4×100

Российские пловцы завоевали золото чемпионата Европы в Париже в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.

В составе команды выступили Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Российская четвёрка финишировала за 3 минуты 19,95 секунды и установила новый рекорд чемпионатов Европы.

Предыдущее достижение принадлежало сборной Франции и держалось с 2018 года. Тогда хозяева турнира показали результат 3 минуты 22,07 секунды. Таким образом, россияне улучшили рекорд континентальных первенств более чем на две секунды и забрали ещё одно золото турнира в Париже.

Второе место заняли пловцы из Нидерландов — они уступили россиянам всего 0,14 секунды. Бронза досталась сборной Италии, которая проиграла победителям 0,85 секунды.

В копилке россиян уже 26 медалей, девять из которых «золото», восемь — «серебро» и девять — «бронза». Спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Накануне мужская российская четвёрка с Иваном Гирёвым и Егором Корневым взяла серебро ЧЕ в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Победившей Венгрии россияне уступили всего девять сотых секунды.