Золото и рекорд Европы: Российская четвёрка разнесла соперников в эстафете 4×100
Российские пловцы взяли золото ЧЕ в смешанной эстафете с рекордом турнира
Егор Корнев. Обложка © AP/TASS
Российские пловцы завоевали золото чемпионата Европы в Париже в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.
В составе команды выступили Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Российская четвёрка финишировала за 3 минуты 19,95 секунды и установила новый рекорд чемпионатов Европы.
Предыдущее достижение принадлежало сборной Франции и держалось с 2018 года. Тогда хозяева турнира показали результат 3 минуты 22,07 секунды. Таким образом, россияне улучшили рекорд континентальных первенств более чем на две секунды и забрали ещё одно золото турнира в Париже.
Второе место заняли пловцы из Нидерландов — они уступили россиянам всего 0,14 секунды. Бронза досталась сборной Италии, которая проиграла победителям 0,85 секунды.
В копилке россиян уже 26 медалей, девять из которых «золото», восемь — «серебро» и девять — «бронза». Спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Накануне мужская российская четвёрка с Иваном Гирёвым и Егором Корневым взяла серебро ЧЕ в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Победившей Венгрии россияне уступили всего девять сотых секунды.
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