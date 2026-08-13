Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы в эстафете 4х100

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

В составе российской команды выступили Иван Гирёв, Василий Кукушкин, Александр Щёголев и Егор Корнев. Они показали результат 3 минуты 10,12 секунды.

Победителем стала сборная Венгрии, которая финишировала за 3 минуты 10,03 секунды. Таким образом, россияне уступили лидерам всего девять сотых секунды. Третье место заняли хорватские пловцы с результатом 3 минуты 11,08 секунды.

Чемпионат Европы проходит во французской столице с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Ранее Егор Корнев завоевал индивидуальную серебряную медаль чемпионата Европы в Париже. В финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем он показал результат 46,74 секунды, установив новый рекорд России.