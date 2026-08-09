«Это лучший город, ребята»: Российский пловец встал на колени после критики Парижа

Российский пловец Александр Степанов публично попросил прощения за резкие высказывания о Париже. В эфире «Матч ТВ» спортсмен встал на колени перед критиками и заявил, что забирает свои слова обратно.

Поводом для неожиданного покаяния стал комментарий 22-летнего спортсмена после выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он рассказал журналистам, что остался недоволен французской столицей.

После волны критики спортсмен решил отдельно обратиться к тем, кто осудил его слова. Во время эфира он назвал оппонентов «диванными критиками» и «воздуханами», после чего буквально опустился перед ними на колени.

«Пожалуйста, простите меня за то, что я посмел это сказать! Реально, я забираю все свои слова назад. Я говорю, что Париж — лучший город, ребята», — сказал он.

При этом россиянин призвал зрителей самостоятельно посетить Париж и составить собственное мнение о городе. В завершение своего выступления он заявил, что французская столица всё-таки прекрасна.

Степанов завершил участие в турнире после первого раунда: россияне не смогли пробиться в финальный спринт на 3 км в плавании на открытой воде. Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские атлеты участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Александр Степанов поделился впечатлениями от французской столицы, где сейчас проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Главной претензией стали неприятные запахи и состояние городских улиц.