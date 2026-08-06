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6 августа, 18:19

Российский пловец Жарков установил мировой рекорд на Кубке мира в Аргентине

Обложка © Telegram / ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ

Обложка © Telegram / ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ

Российский спортсмен Алексей Жарков установил мировое достижение на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходит в Аргентине. На дистанции 25 метров брассом он показал лучший результат в возрастной категории от 30 до 39 лет, сообщили во Всероссийской федерации зимнего плавания, сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания.

Этот успех стал частью триумфального старта российской команды. В первый день соревнований, 5 августа, наши пловцы завоевали золотые медали на всех дистанциях, которые были представлены в программе.

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Напомним, российские пловцы завоевали четыре золотые медали в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине, заняв все первые места, сообщила федерация. Василиса Малаева и Пётр Ясинский выиграли свои возрастные категории на 25 м баттерфляем, Матвей Овсейчук — на 100 м вольным стилем, а Алексей Жарков — на 200 м брассом. Федерация отметила успех на всех заявленных дистанциях.

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Анастасия Никонорова
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