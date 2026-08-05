Россияне взяли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира в Аргентине

Российские пловцы завоевали четыре золотые медали в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине. Об этом сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания.

«Российские спортсмены заняли первые места на всех заявленных дистанциях! Четыре золотые медали из четырёх возможных», — говорится в сообщении федерации.

Василиса Малаева и Пётр Ясинский показали лучшее время в своих возрастных категориях на дистанции 25 м баттерфляем.

Матвей Овсейчук победил на дистанции 100 м вольным стилем. Алексей Жарков занял первое место на дистанции 200 м брассом.

Участники Кубка мира соревнуются на дистанциях от 25 до 450 м в воде ледника Перито-Морено. Российские спортсмены выступают под флагом страны и с национальным гимном. Турнир завершится 8 августа.

Ранее Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже. За шесть прыжков россияне набрали 443,82 балла. Итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра получили серебро с результатом 416,46 балла. Украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа набрали 406,05 балла и заняли третье место. Победа Шлейхера и Тернового принесла российским участникам десятую медаль турнира.