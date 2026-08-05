Трифонова взяла бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина

Россиянка Надежда Трифонова стала обладательницей бронзовой награды в состязаниях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, соревнования по которому в настоящее время проходят во французской столице, Париже.

За пять прыжков Трифонова получила 312,40 балла. Первое место заняла итальянка Кьяра Пеллакани с результатом 358,05 балла.

Британка Ясмин Харпер набрала 318,70 балла и стала второй. Ещё одна россиянка Елизавета Кузина получила 273,50 балла и заняла девятое место.

Бронза Трифоновой стала 11-й наградой российских участников на турнире. На их счету три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Российские спортсмены выступают в Париже в нейтральном статусе. Они участвуют в чемпионате Европы впервые с 2021 года. Соревнования завершатся 16 августа.

Ранее Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже. За шесть прыжков россияне набрали 443,82 балла. Итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра получили серебро с результатом 416,46 балла. Украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа набрали 406,05 балла и заняли третье место. Победа Шлейхера и Тернового принесла российским участникам десятую медаль турнира.