«Воняет мочой и помойками»: Пловец Степанов остался не в восторге от Парижа

Российский пловец Александр Степанов остался разочарован Парижем, где проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. В интервью спортсмен пожаловался на неприятные запахи, мусор и крыс возле Эйфелевой башни.

«Если в целом про Париж говорить, то я рассчитывал, что еда тут будет вкусной, но она не очень. Везде воняет здесь, ничего приятного нет, мочой, помойками», — рассказал он «Чемпионату».

Пловец добавил, что видел крыс под Эйфелевой башней. Он также собирался посетить парижские катакомбы, однако осуществить этот план уже не успеет.

Спортивная часть поездки тоже сложилась для россиянина неудачно. На дистанции три километра в плавании на открытой воде Степанов не смог преодолеть квалификацию и завершил борьбу после первого раунда.

Напомним, турнир в Париже стал для российских пловцов первым чемпионатом Европы с 2021 года. Как писал Life.ru, представители РФ выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Первенство продлится до 16 августа.