«Едем очень голодные»: Российские пловцы выступят на чемпионате Европы впервые за пять лет

Российские пловцы впервые с 2021 года выступят на чемпионате Европы по водным видам спорта, который стартует в пятницу в Париже. Участники из РФ выйдут на старт в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 31 июля по 16 августа (плавательная программа продлится с 10 по 16 августа).

Парижский турнир станет вторым крупным международным соревнованием после возвращения россиян. На чемпионате мира в Сингапуре в прошлом году они заняли четвёртое место в общем зачёте и стали лучшими среди европейских сборных.

В программу ЧЕ вошли плавание в бассейне и на открытой воде, прыжки в воду, синхронное плавание и хай-дайвинг. Всего спортсмены разыграют 80 комплектов медалей.

«Мы едем очень голодные, сильно победонастроенные, потому что нас долго не было», — заявил ТАСС генсек Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

По его словам, команда рассчитывает минимум на три золотые награды в каждой дисциплине.

Первый финал состоится 31 июля: в 14:30 начнутся соревнования смешанных команд по прыжкам в воду.

На прошлом континентальном первенстве в Будапеште российская команда выиграла медальный зачёт, завоевав 20 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград.

Ранее российские пловцы завоевали четыре медали в первый день юниорского чемпионата Европы на открытой воде в венгерском Сукоро. На дистанции 5 км среди девушек весь пьедестал заняли Кира Гусева, Анастасия Синякова и Нелли Петровская, а у юношей серебро выиграл Алан Носов.