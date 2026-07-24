Российские пловцы взяли золото, серебро и бронзу на юниорском ЧЕ в Венгрии

Российские спортсмены показали блестящий результат на юниорском чемпионате Европы по плаванию на открытой воде в венгерском Сукоро. На дистанции 5 км среди девушек 14–15 лет весь пьедестал достался россиянкам: золото завоевала Кира Гусева, серебро — Анастасия Синякова, бронзу — Нелли Петровская, сообщили в Федерации водных видов спорта России.

В этой же дисциплине у юношей (14–15 лет) серебряную медаль взял Алан Носов. Соревнования, где россияне выступают под флагом и с гимном, продлятся до 26 июля. Турнир собрал сильнейших молодых пловцов Европы, и российская сборная уже подтвердила свой высокий уровень, завоевав четыре медали в первый день соревнований.

Ранее в полуфинале Финала Кубка мира в Сиднее женская сборная России по водному поло уступила Испании в серии пенальти со счётом 13:15 и не смогла выйти в финал. Теперь 26 июля им предстоит матч за бронзу против хозяек турнира — команды Австралии, тогда как за золото в тот же день сыграют испанки и американки.