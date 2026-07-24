Россиянки проиграли Испании и не вышли в финал Кубка мира по водному поло

Женская сборная России по водному поло не сумела пробиться в финал Финала Кубка мира, проходящего в австралийском Сиднее. В полуфинальном матче россиянки уступили команде Испании в серии пенальти — итоговый счёт встречи составил 13:15.

Теперь команды поборются за бронзовые награды турнира: 26 июля им предстоит встреча с хозяйками соревнований — сборной Австралии. Золото и серебро в этот же день разыграют испанки и американки. В апреле россиянки уже вышли в финал второго дивизиона Кубка мира, что гарантировало им участие в сиднейском турнире, а затем одержали победу, обеспечив себе место в первом дивизионе на 2027 год.