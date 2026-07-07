Российские пловцы-юниоры побили мировой рекорд в эстафете на первенстве Европы

Юные российские пловцы установили новое высшее мировое достижение среди юниоров в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Это произошло на проходящем в Мюнхене первенстве Европы.

Четвёрка в составе Матвея Чекалева (49,65 секунды), Егора Прошина (48,11), Матвея Миляева (48,69) и Михаила Щербакова (48.27) преодолела дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Спортсмены показали этот результат в предварительных заплывах. Финал эстафеты пройдёт позже во вторник.

Ранее юниорская сборная России по синхронному плаванию одержала уверенную победу в общекомандном зачете чемпионата Европы. В копилке российских атлетов 11 наград: 10 высшей пробы и одно серебро. Стоит отметить, что спортсмены по-прежнему выступают в нейтральном статусе — полное возвращение национальной символики отложено Европейской федерацией водных видов спорта до сентября.