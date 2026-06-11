Пловец Корнев побил рекорд России на 100-метровке вольным стилем

На проходящем в Казани чемпионате России по плаванию Егор Корнев продемонстрировал выдающиеся результаты. В финале стометровки вольным стилем он установил новый национальный рекорд, преодолев дистанцию за 46,96 секунды.

Это не единственное его достижение на турнире: Корнев также дважды улучшал рекорд России на 50 метров вольным стилем и установил лучший отечественный результат на 50-метровке баттерфляем. Ранее, на чемпионате мира 2025 года, 22-летний пловец завоевал золото в комбинированной эстафете 4x100 м и серебро в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.

Ранее пловцы Павел Самусенко и Иван Кожакин выиграли золото на втором этапе международной серии по плаванию Mare Nostrum. Самусенко завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине. Пловец продемонстрировал мощный финишный рывок и удержал лидерство до конца заплыва. В этой же дисциплине бронзовым призером стал Мирон Лифинцев. Российская сборная заняла два места на пьедестале.