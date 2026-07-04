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4 июля, 17:59

Россия взяла 10 золотых медалей на юниорском ЧЕ по синхронному плаванию

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Представители России завоевали 10 золотых и 1 серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Соревнования прошли в Мюнхене.

По итогам турнира российская команда заняла первое место в медальном зачёте. Вторыми стали спортсмены из Испании, третьими — представители Италии. Согласно результатам, Испания завершила чемпионат с показателями 1–8–2, Италия — 0–2–6. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Юниорский чемпионат Европы стал одним из ключевых стартов сезона, где российская команда показала наибольшее количество золотых наград среди всех участников.

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Напомним, что в дуэтной технической программе победу одержали Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Их выступление было оценено в 287,4608 балла. Ещё одно первое место России принёс Захар Трофимов, ставший лучшим в технической сольной программе. Он набрал 235,6384 балла.

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Полина Никифорова
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