Российские синхронисты завоевали ещё два золота чемпионата Европы

На юниорском первенстве Европы по синхронному плаванию, которое проходит в Мюнхене, российская команда пополнила копилку сразу двумя золотыми медалями в предпоследний соревновательный день.

В дуэтной технической программе победу одержали Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Их выступление было оценено в 287,4608 балла, что позволило уверенно опередить соперниц из Испании (280,1200) и Белоруссии (263,9975).

Ещё одно первое место России принёс Захар Трофимов, ставший лучшим в технической сольной программе. Он набрал 235,6384 балла, оставив позади испанца Энеко Санчеса (234,7566) и итальянца Филиппо Пелати (229,6166).

Соревнования завершатся 4 июля. На данный момент российская сборная лидирует в общем медальном зачёте, имея шесть золотых и одну серебряную награду. Следом располагаются команды Испании и Италии.

Ранее российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова стали победительницами чемпионата Европы среди юношей и девушек по синхронному плаванию. Золотую медаль спортсменки завоевали в произвольной программе дуэтов. Судьи оценили их выступление в 180,2775 балла, что позволило им занять первое место. Соревнования прошли в Люксембурге с 4 по 7 июня 2026 года. В турнире участвовали юноши 13–16 лет и девушки 13–15 лет.