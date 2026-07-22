В России хотят ввести «Яшинскую карту» для юных спортсменов

Депутаты Госдумы от КПРФ направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о создании новой программы, которая сделает занятия спортом доступнее для детей. Инициативу предлагают назвать «Яшинской картой» — в честь легендарного вратаря Льва Яшина, сообщает «Газета.ru».

Авторы инициативы считают, что такой инструмент поможет детям из семей, где не хватает средств на оплату секций и инвентаря. По аналогии с «Пушкинской картой», позволяющей молодым людям до 22 лет покупать билеты в театры и музеи, новая программа будет финансировать посещение спортшкол, секций и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Депутат Владимир Исаков отметил, что государство уже поддерживает культуру, и теперь настало время распространить этот опыт на спорт.

А ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили создать «Карту Сеченова». По словам депутата Николая Новичкова, на такую карту можно будет ежегодно направлять 10 тысяч рублей на лекарства или оздоровительные мероприятия. Новая мера должна затронуть всех работающих граждан, включая самозанятых.