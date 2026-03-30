10 тысяч на лекарства и ЗОЖ: В Госдуме предложили создать «Карту Сеченова»

В России следует ввести аналог «Пушкинской карты» для поддержки здоровья россиян. На такую «Карту Сеченова» можно будет ежегодно направлять 10 тысяч рублей на лекарства или оздоровительные мероприятия. Об этом «Абзацу» заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

«Я бы предложил для всех граждан, в том числе для аллергиков, ввести аналог «Пушкинской карты», например «Карту Сеченова», для профилактики заболеваний и прочего», — сказал парламентарий.

По словам Новичкова, новая мера затронет всех работающих граждан, включая самозанятых. Карта призвана помочь людям более осознанно относиться к своему здоровью, особенно в период сезонных обострений. Это, в свою очередь, укрепит иммунитет, повысит производительность труда и даст импульс развитию экономики.

Ранее россиянам объяснили, как отличить аллергию от сезонного ОРВИ. По словам эксперта, аллергию редко сопровождает высокая температура, в отличие от вирусной инфекции, зато она может тянуться неделями и даже месяцами.