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Регион
12 августа, 20:00

Пловец Корнев завоевал серебро чемпионата Европы и установил рекорд России

Егор Корнев. Обложка © ТАСС / Sipa USA / Foto Olimpik

Егор Корнев. Обложка © ТАСС / Sipa USA / Foto Olimpik

Российский пловец Егор Корнев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем он показал результат 46,74 секунды, установив новый рекорд России.

Первым финишировал румын Давид Попович. Он преодолел дистанцию за 46,56 секунды и установил рекорд чемпионата Европы. Третье место занял венгерский пловец Криштоф Милак с результатом 46,87 секунды.

Эта медаль стала 19-й для российских спортсменов на турнире. На их счету семь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград. Для Корнева это вторая медаль турнира, ранее он выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем.

Российские спортсмены выступают в Париже в нейтральном статусе и впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве. Турнир завершится 16 августа.

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Ранее российский спортсмен Алексей Жарков установил мировое достижение на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходит в Аргентине. На дистанции 25 метров брассом он показал лучший результат в возрастной категории от 30 до 39 лет.

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Артём Гапоненко
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