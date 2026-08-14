Королева брасса: Евгения Чикунова смыла соперниц и забрала золото ЧЕ с рекордом турнира

Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото чемпионата Европы на своей коронной дистанции 200 метров брассом. В финальном заплыве спортсменка показала результат 2 минуты 19,32 секунды.

Это время стало новым рекордом чемпионатов Европы. Чикунова изначально считалась одной из главных претенденток на победу. Накануне россиянка уверенно прошла в финал, а решающий старт завершила на первой позиции.

Второе место заняла британка Ангарад Эванс — она уступила Чикуновой 1,89 секунды. Третьей стала ирландка Мона Макшерри с отставанием 3,11 секунды.

Для российских пловцов нынешнее континентальное первенство стало первым после пятилетнего перерыва. Они выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе.

Накануне российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Иван Гирёв, Василий Кукушкин, Александр Щёголев и Егор Корнев уступили победившей сборной Венгрии всего девять сотых секунды.