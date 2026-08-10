Илья Бородин взял золото чемпионата Европы на 400 м комплексным стилем
Илья Бородин. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид
Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в Париже. В финальном заплыве на 400 метров комплексным стилем спортсмен показал результат 4.08,17, установив новый рекорд турнира.
Серебряным призёром стал итальянец Альберто Раццетти, бронза досталась британцу Максу Личфилду.
Ранее золотую медаль в личном зачёте чемпионата Европы по современному пятиборью в Стамбуле ранее завоевал российский спортсмен Егор Громадский. Итоговый результат победителя составил 1606 очков. Представитель Венгрии Ботонд Тамаш отстал на семь баллов и стал серебряным призёром с показателем 1599 очков.
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