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9 августа, 14:39

Бобров и Соловьёва выиграли серебро ЧЕ по современному пятиборью

Обложка © pentathlon-russia.ru

Обложка © pentathlon-russia.ru

Серебряный результат показали Андрей Бобров и Яна Соловьёва на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Российский дуэт набрал 1442 балла в смешанной эстафете.

В борьбе за победу российские спортсмены остановились на второй позиции итоговой таблицы. Их результат составил 1442 балла. Золотые медали достались представителям Венгрии Михаю Колежару и Бланке Гузи. Именно эта пара стала сильнейшей в смешанной эстафете. Третье место заняли британцы Росс Чарльтон и Эмма Уитакер. Таким образом, пьедестал чемпионата Европы в этой дисциплине дополнили представители Великобритании.

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Ранее золотую медаль в личном зачёте чемпионата Европы по современному пятиборью в Стамбуле ранее завоевал российский спортсмен Егор Громадский. Итоговый результат победителя составил 1606 очков. Представитель Венгрии Ботонд Тамаш отстал на семь баллов и стал серебряным призёром с показателем 1599 очков.

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Милена Скрипальщикова
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