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Регион
8 августа, 18:27

Пятиборец Егор Громадский взял первое золото на ЧЕ после допуска с флагом

Обложка © Михаил Метцель/ТАСС

Обложка © Михаил Метцель/ТАСС

Российский спортсмен Егор Громадский стал победителем чемпионата Европы по современному пятиборью, прошедшего в Стамбуле. В итоговом протоколе он набрал 1 606 очков.

Серебряным призёром стал представитель Венгрии Ботонд Тамаш (1 599 баллов), а бронза досталась итальянцу Джорджио Малану (1 592 балла).

Ранее российские спортсменки Виктория Сазонова и Амина Тагирова стали бронзовыми призёрами в женской эстафете. Напомним, что континентальное первенство продлится до 9 августа. Российская сборная принимает участие в соревнованиях в полном статусе — с использованием государственной символики и гимна.

Международный союз современного пятиборья отменил все санкции против России
Международный союз современного пятиборья отменил все санкции против России

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Наталья Демьянова
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