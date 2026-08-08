Пятиборец Егор Громадский взял первое золото на ЧЕ после допуска с флагом
Обложка © Михаил Метцель/ТАСС
Российский спортсмен Егор Громадский стал победителем чемпионата Европы по современному пятиборью, прошедшего в Стамбуле. В итоговом протоколе он набрал 1 606 очков.
Серебряным призёром стал представитель Венгрии Ботонд Тамаш (1 599 баллов), а бронза досталась итальянцу Джорджио Малану (1 592 балла).
Ранее российские спортсменки Виктория Сазонова и Амина Тагирова стали бронзовыми призёрами в женской эстафете. Напомним, что континентальное первенство продлится до 9 августа. Российская сборная принимает участие в соревнованиях в полном статусе — с использованием государственной символики и гимна.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.