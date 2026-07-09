Международный союз современного пятиборья отменил все санкции против России
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Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил все санкции с российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.
«Буквально полчаса назад, Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов», — сказал глава ОКР.
Дегтярёв напомнил, что накануне аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола (ФИВБ). Он уверен, что этот процесс будет продолжаться.
Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, созданный основателем современных Игр Пьером де Кубертеном для проверки универсальных качеств идеального воина. В классическом формате спортсмены за один день последовательно соревнуются в пяти дисциплинах: фехтование (шпага, один укол), плавание (200 м вольным стилем), конкур (верховая езда на незнакомой лошади с преодолением препятствий) и заключительный комбинированный бег со стрельбой из лазерного пистолета (лазер-ран). С Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе исторический конкур будет заменён на полосу препятствий в стиле «ниндзя», что знаменует отказ от вековой традиции взаимодействия с лошадью.
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