Международный союз современного пятиборья отменил все санкции против России

Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, созданный основателем современных Игр Пьером де Кубертеном для проверки универсальных качеств идеального воина. В классическом формате спортсмены за один день последовательно соревнуются в пяти дисциплинах: фехтование (шпага, один укол), плавание (200 м вольным стилем), конкур (верховая езда на незнакомой лошади с преодолением препятствий) и заключительный комбинированный бег со стрельбой из лазерного пистолета (лазер-ран). С Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе исторический конкур будет заменён на полосу препятствий в стиле «ниндзя», что знаменует отказ от вековой традиции взаимодействия с лошадью.