Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских сборных

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о снятии ограничений с российских сборных. Информация появилась на сайте ведомства. Национальные сборные нашей страны будут возвращены в мировой рейтинг с тем же количеством очков, которое было у них на момент введения ограничительных мер.

«Российским спортсменам и техническим официальным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в соревнованиях под эгидой FIVB, а также в мировых и официальных турнирах. Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на участие в спорте независимо от их гражданства», — говорится в тексте.

В документе отмечается, что использование российского флага и гимна будет определяться по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола (CEV). Окончательное решение в отношении нацсимволов примут позднее.

Напомним, накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), приостановленное с октября 2023 года. Вслед за этим были отменены все ранее действовавшие рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях, включая требования о нейтральном статусе. В МОК пояснили, что это решение было принято для обеспечения равных возможностей всех спортсменов в квалификационных соревнованиях перед Олимпийскими играми 2028 года в Лос-Анджелесе. При этом окончательное решение о допуске спортсменов остается за каждой международной федерацией, а вопрос об использовании российских флага и гимна на Олимпийских играх отложен на будущее.

Ранее Международная федерация фехтования также сняла все ограничения с российских спортсменов. Уже этим летом атлеты смогут выступить на чемпионатах мира под своим флагом и гимном.