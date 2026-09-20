В аэропортах Москвы задержали более 400 рейсов из-за атаки беспилотников

Самый массированный налёт беспилотников на Москву привёл к масштабным сбоям в расписании столичного авиаузла. Авиагавани были вынуждены переносить и отменять вылеты. Суммарно с начала суток задержали свыше 400 авиарейсов.

Во Внуково больше десяти бортов, летевших на посадку, оперативно перенаправили на запасные аэродромы. Это коснулось лайнеров из Челябинска, Стамбула, Даламана, Дубая, Ташкента и Екатеринбурга. Согласно онлайн-табло, отменили 11 отправлений, ещё 60 на вылет и 69 на прилёт выбились из графика.

В Шереметьево отменили порядка 35 рейсов российских и зарубежных перевозчиков. Часть воздушных судов приземлилась в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах и Санкт-Петербурге. В течение 20 сентября здесь зафиксировали перенос 121 прибытия и 126 отправлений.

Корректировки затронули также Домодедово и Жуковский. В первой авиагавани отменили один рейс, а с опозданием сели 27 самолётов. На второй площадке аннулировали два направления, при этом задержали четыре прибывающих и три отбывающих борта.

В настоящее время ограничения на использование воздушного пространства во всех столичных аэропортах полностью сняты. Самолёты, отправленные на запасные полосы, продолжают движение к пунктам назначения после дозаправки, а терминалы обслуживают пассажиров по обновленному расписанию.

Ранее Life.ru сообщал о более чем 120 задержанных и отменённых рейсах в Шереметьево и Внуково. Тогда ограничения в воздушном пространстве также привели к серьёзным изменениям в расписании столичного авиаузла.