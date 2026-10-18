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Регион
Опубликовано 18 октября, 17:05

Тренера сборной России по гимнастике поселили в «клоповник» на ЧМ в Нидерландах

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / i.v.a.n._23.11

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / i.v.a.n._23.11

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Иван Гапоненко пожаловался на клопов в гостиничном номере на чемпионате мира в Роттердаме. По его словам, после обращения персонал переселил его в другой номер, но улучшенных условий не предложил.

«Просто переселили в другой номер, как бы, и попросили не распространяться. Но это смех, конечно», — возмутился собеседник Zvezdanews.

Вещи тренера сотрудники забрали, пообещав обработать паром и отправить в химчистку. Однако новый номер оказался таким же, как предыдущий.

При этом общался с ним только мужчина с ресепшена, администратора или других представителей руководства не пригласили. По словам тренера, сотрудники не извинялись.

«Повлияет на всю гимнастику»: Глава FIG высказался об отказе Нидерландов в визах россиянкам
«Повлияет на всю гимнастику»: Глава FIG высказался об отказе Нидерландов в визах россиянкам

Поездка российской сборной на турнир сопровождалась и другими трудностями. Так, Нидерланды отказали в визах Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Получившие разрешение на въезд гимнасты 14 октября вылетели из Москвы после более чем десятичасовой задержки во Внуково.

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Борис Эльфанд
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