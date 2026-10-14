Российские гимнасты вылетели на ЧМ после десятичасовой задержки рейса

Российские гимнасты вылетели из Москвы на чемпионат мира в Нидерландах после более чем десятичасовой задержки рейса во Внуково. Самолёт со спортсменами отправился в Стамбул 14 октября в 17:36 по московскому времени. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федерации гимнастики России.

Первоначально команда должна была покинуть столицу ранним утром среды. Однако вылет неоднократно откладывался, из-за чего спортсменам пришлось провести в аэропорту свыше десяти часов.

После прибытия в Стамбул россиянам предстоит пересесть на самолёт до Амстердама. Оттуда сборная должна добраться до Роттердама, где пройдёт мировое первенство по спортивной гимнастике.

Соревнования состоятся с 17 по 25 октября и станут одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В рамках чемпионата разыграют первые командные олимпийские квоты.

Подготовка российской сборной к турниру осложнилась визовыми проблемами. Власти Нидерландов отказали во въезде олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой. Таким образом, команда лишилась возможности выступить на мировом первенстве в полном сильнейшем составе.

Ранее Федерация гимнастики России предупреждала, что затягивание выдачи виз может сорвать участие спортсменов в олимпийском отборе. В организации подчёркивали, что гимнасты прошли спортивную квалификацию и были включены в официальные заявочные списки международной федерации.

Ранее ОКР объявил о намерении обратиться в МОК и World Gymnastics с требованием лишить турнир в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде-2028. World Gymnastics заявила, что визовые решения находятся в компетенции властей Нидерландов, и выразила сожаление из-за ситуации с российской командой.