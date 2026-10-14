Визы одобрили в последний момент: Ещё двое россиян получили шанс попасть на ЧМ

Двум российским гимнастам одобрили визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме — Мухаммаджону Якубову и Злате Осокиной. Об этом сообщила Федерация гимнастики России за несколько дней до начала соревнований.

В ФГР уточнили, что информацию об одобрении виз получили через открытый информационный ресурс Евросоюза. При этом посольство Нидерландов пока не сообщило федерации, когда именно спортсменам выдадут документы.

«На текущий момент посольство Нидерландов не отвечает на запросы ФГР о дате и времени выдачи виз спортсменам», — говорится в сообщении федерации.

Злата Осокина — 18-летняя российская спортивная гимнастка из Гатчины. В 2023 году она выиграла первенство России среди юниорок в многоборье и опорном прыжке, а в 2026-м выступала на этапах Кубка мира в нейтральном статусе.

Мухаммаджон Якубов — 23-летний российский гимнаст, чемпион России и призёр крупных национальных стартов. Его сильнейшая дисциплина — опорный прыжок: на чемпионате мира 2025 года он дошёл до финала и занял шестое место. В Роттердаме Якубов включён в резерв основного состава мужской команды.

Накануне Нидерланды отказали в визах трём лидерам женской сборной России — олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой. Они должны были выступить на мировом первенстве.

После этого ОКР объявил о намерении обратиться в МОК и World Gymnastics с требованием лишить турнир в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде-2028. World Gymnastics заявила, что визовые решения находятся в компетенции властей Нидерландов, и выразила сожаление из-за ситуации с российской командой.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября.