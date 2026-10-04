Умер советский гимнаст-чемпион, первым исполнивший тройное сальто назад на Играх

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе умер на 61-м году жизни. О его смерти сообщил Национальный олимпийский комитет Грузии.

«Национальный олимпийский комитет Грузии глубоко опечален в связи с кончиной чемпиона Олимпийских игр, именитого гимнаста Владимира Гоголадзе и выражает соболезнования его семье, близким и спортивному сообществу», — говорится в сообщении.

Главным успехом спортсмена стало золото Олимпиады 1988 года в Сеуле. Гоголадзе выступал за сборную СССР, которая победила в командном первенстве. На тех же Играх гимнаст вошёл в историю, первым на олимпийских соревнованиях исполнив тройное сальто назад в вольных упражнениях.

Гоголадзе также дважды становился бронзовым призёром чемпионата Европы 1985 года — в многоборье и на брусьях. Спортсмен носил звание заслуженного мастера спорта СССР и был награждён орденом Вахтанга Горгасали II степени.

После завершения карьеры Гоголадзе переехал в США и занимался тренерской работой. Причина смерти не называется. Панихида пройдёт в Тбилиси в воскресенье и понедельник, похороны запланированы на вторник.

Ранее на 83-м году жизни умер бывший тренер женской сборной России по баскетболу Николай Башкиров, сообщила РФБ. Он был заслуженным тренером России, много лет работал в СШОР «Тринта», возглавлял московские «Динамо» и «Спартак», тренировал женскую и юношеские сборные, а среди его главных успехов — серебро юношеского ЧЕ-1997 (до 16 лет).