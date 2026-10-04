Умер руководитель Московского центра авторской песни Костромин

Художественный руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин умер на 76-м году жизни. О его смерти ТАСС сообщила его вдова.

«Александр скончался 3 октября в 19:20 [мск]», — сказала она.

Костромин родился 13 сентября 1951 года. В 1975 году он окончил факультет почвоведения МГУ, а ещё во время учёбы стал одним из лидеров университетского клуба самодеятельной песни. Музыкант много лет преподавал в гитарной школе Центра авторской песни, выступал как аккомпаниатор и сотрудничал с известными бардами. В частности, он сопровождал на концертах Александра Городницкого.

Кроме того, Костромин занимался подготовкой и музыкальной редактурой книг и сборников произведений Юрия Визбора, Александра Галича, Михаила Анчарова, Новеллы Матвеевой и других авторов.

Ранее на 90-м году жизни умерла Валентина Гаевая — основательница ансамбля «Хорошки», народная артистка Белоруссии. С 1974 года она руководила коллективом как художественный руководитель и главный балетмейстер, более полувека развивая белорусскую национальную хореографию. Была лауреатом Госпремии республики и кавалером орденов Франциска Скорины и Дружбы народов.