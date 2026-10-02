Режиссёр Николай Хомяков умер в день своего 88-летия

Заслуженный артист России, режиссёр и актёр Николай Хомяков скончался 29 сентября в день своего 88-летия. О смерти мастера ТАСС сообщили в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

«Не стало Николая Ивановича», — рассказали в театре.

Хомяков посвятил театральному искусству Красноярского края более 30 лет. Помимо Красноярского драмтеатра имени Пушкина он был главным режиссёром Абаканского областного русского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова и Минусинского драматического театра.

За годы работы Хомяков поставил более 20 спектаклей. Среди них — «Милый друг», «Наша бабушка Гулливер, или мы получаем квартиру», «Женщины Нискавуори», «Я, женщина» и «Последний срок».

Одной из заметных его работ стал спектакль по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца», поставленный в Красноярском театре в середине 1990-х под названием «Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь!..». Спустя десятилетия театр вновь обратился к этой пьесе.

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