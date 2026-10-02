Умерла многолетний руководитель Владимиро-Суздальского музея Алиса Аксёнова

Герой Труда России, многолетний руководитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксёнова умерла на 96-м году жизни. О её смерти сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Аксёновой было 95 лет. По словам главы региона, она полвека посвятила сохранению российского культурного наследия и сыграла ключевую роль в формировании современного музейного облика Владимира и Суздаля.

«Светлая память о великом созидателе навсегда останется в истории России и наших сердцах», — написал Авдеев.

Соболезнования родным и близким Аксёновой выразил и коллектив Владимиро-Суздальского музея-заповедника, назвав её уход невосполнимой утратой для музея и российского музейного сообщества.

Алиса Аксёнова родилась 13 марта 1931 года в Ивановской области. В 1954 году она окончила Московский государственный институт культуры, а в 1960-м возглавила Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Директором учреждения она оставалась 50 лет — до 2010 года. При Аксёновой музей превратился из объединения нескольких небольших экспозиций в один из крупнейших музейных комплексов страны. Были отреставрированы и музеефицированы десятки памятников архитектуры, а часть объектов вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После ухода с должности директора Аксёнова до 2013 года оставалась президентом музея. Позднее она получила статус его почётного президента.

Аксёнова была заслуженным работником культуры, кандидатом исторических наук, лауреатом государственных премий РСФСР и России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2014 году ей присвоили звание Героя Труда Российской Федерации.

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