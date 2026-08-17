Нетронутую могилу воина X века с конём, собакой и оружием нашли под Суздалем

Археологи Института археологии РАН и Государственного исторического музея впервые обнаружили в Суздальском Ополье полноценное камерное погребение X века. Это подземный деревянный «склеп» размером 3,1 на 2,7 метра, в котором был похоронен мужчина 25–35 лет вместе с целым конём и собакой.

Рядом с ним положили боевой топор, копьё, нож, стремена, удила, детали одежды, гребень и даже чашечки маленьких весов. Как отметили учёные, сохранность погребения и инвентаря — отличная: оно не было повреждено грабителями или распашкой.

Такие камерные могилы на Руси связывают с военной и административной элитой X века. Они встречаются редко — за всю историю археологии исследовано чуть более 80 таких погребений. Раньше Суздальское Ополье не считалось местом присутствия столь ранней элиты: известные здесь богатые воинские погребения относили к XI веку.

Новое открытие показывает, что уже в X веке эти земли были важным центром притяжения знати и точкой военно-административного контроля над северо-восточными областями Руси. Специалисты подчёркивают: находка сдвигает появление местной элиты примерно на столетие назад. Она также даёт редкую возможность изучить обряд и идентичность древнерусской знати без искажений, характерных для раскопок прошлых лет.

Ранее археологи нашли в женском захоронении под Херсонесом розовую пудру возрастом почти две тысячи лет. Гробница принадлежала девушке по имени Аннион. Она умерла в 18 лет — имя удалось узнать по сохранившейся стеле с изображением и надписью. Само захоронение обнаружили несколько лет назад, но полностью описать находку учёные смогли только сейчас. Кроме косметики, в гробнице нашли именные краснолаковые чашки и резные заколки с изображением Венеры, выжимающей волосы.