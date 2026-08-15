В Крыму нашли гробницу девушки с косметикой, которой почти две тысячи лет

Археологи обнаружили в женском захоронении в южном пригороде Херсонеса розовую пудру возрастом около 1,9 тысячи лет. О находке рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Гробница принадлежала девушке по имени Аннион, умершей в 18 лет. Её имя исследователям удалось узнать благодаря сохранившейся стеле с изображением погребённой и эпитафией.

«В гробнице Аннион, так звали девушку, ей было 18 лет, когда ее похоронили, оказалось огромное количество украшений, посуды, стеклянных изделий, пиксиды - коробочки с пудрой, которой 1 900 лет», — цитирует Вахонеева ТАСС.

Само захоронение нашли несколько лет назад, однако полностью описать его содержимое учёным удалось только сейчас. Помимо косметики, там обнаружили именные краснолаковые чашки и резные заколки с изображением Венеры, выжимающей волосы.

Специалисты намерены восстановить внешность Аннион по сохранившимся останкам. По словам исследователей, подобные гробницы римской знати и целые погребальные улицы встречаются также в Италии, Южной Галлии и Малой Азии.

Археологический сезон в Крыму продолжается. С начала года в регионе работали десять экспедиций, две из которых уже завершили исследования до следующего сезона.

Накануне археологи обнаружили в Крыму редкую ранневизантийскую мозаику VI–VII веков. Её расчистили на Мангупском городище в алтарной части древнего храма; вместе с ней исследователи нашли свинцовую печать, бронзовую иконку и золотую серьгу.