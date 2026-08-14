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14 августа, 14:27

Редкую мозаику ранневизантийского времени нашли археологи в Крыму

Обложка © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Обложка © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Археологи обнаружили на Мангупском городище в Крыму редкий фрагмент мозаичного покрытия VI–VII веков. О результатах экспедиции сообщил Крымский федеральный университет имени Вернадского.

Находку раскрыли в алтарной части небольшой церкви к северу от Большой Мангупской базилики. Внутри этого же храма исследователи обнаружили купель-баптистерий.

  • Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
    Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
  • Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
    Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
  • Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
    Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
  • Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
    Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
  • Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
    Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Фото © КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

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По словам руководителя экспедиции Валерия Науменко, ранее небольшой участок мозаики уже попадал в поле зрения археологов, однако теперь её удалось расчистить значительно шире. Для узора использовали красную керамику, известняк или мергель и крупную речную гальку.

Особенность открытия в том, что подобные мозаики обычно находят при исследованиях Херсонеса. На других памятниках Горного Крыма такие покрытия прежде не фиксировали.

Экспедиция принесла и другие находки. Среди них — фрагмент византийской свинцовой печати VIII–IX веков, бронзовая иконка со святым воином X–XIII веков и золотая серьга с жемчужными бусинами, относящаяся к золотоордынскому периоду.

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Николь Вербер
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