Каменный «сейф» на 10 тысяч лет: В Приамурье нашли древний схрон с орудиями

Археологи обнаружили в Амурской области схрон с шестью нуклеусами, возраст которых оценивается примерно в 10 тысяч лет. В Центре по сохранению историко-культурного наследия региона находку назвали «кладом древнего человека».

Во время раскопок археологи обнаружили сразу шесть нуклеусов, спрятанных в одном схроне/ Видео © VK / ЦСН Амурской области

Нуклеус представляет собой каменное ядрище, от которого древние люди откалывали пластины и отщепы для изготовления орудий. По словам специалистов, сразу несколько таких предметов в одном месте встречаются редко.

Все шесть экземпляров хорошо сохранились и отличаются качественным исполнением. Археологи считают, что подобный набор мог иметь большое значение для древнего человека, поскольку из него можно было изготовить необходимые инструменты.

Находку уже назвали одной из самых значимых за нынешний полевой сезон. Теперь специалисты приступят к детальному изучению обнаруженных нуклеусов.

Ранее в Старой Ладоге археологи нашли нательный крест XI века, боевой топор, заклёпки и другие предметы при повторном исследовании кургана № 11. Учёные также обнаружили бутылку с запиской археологов, работавших на этом месте в 1968 году.