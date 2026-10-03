Более полувека в танце: Не стало создательницы ансамбля «Хорошки» Валентины Гаевой

Валентина Гаевая, основательница ансамбля «Хорошки» и народная артистка Белоруссии, скончалась на 90-м году жизни. О её смерти сообщило Министерство культуры республики.

Гаевая окончила Ленинградскую Высшую профсоюзную школу ВЦСПС в 1965 году. С января 1974-го она руководила «Хорошками» как художественный руководитель и главный балетмейстер.

Более полувека артистка посвятила изучению и популяризации белорусского культурного наследия. Под её руководством ансамбль развивал национальную хореографию. Гаевая была лауреатом Государственной премии Беларуси. Она также получила ордена Франциска Скорины и Дружбы народов.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким артистки. О дате и месте прощания в сообщении не говорится.

Ранее Life.ru писал, что режиссёр Николай Хомяков умер в день своего 88-летия. За годы работы Хомяков поставил более 20 спектаклей. Среди них — «Милый друг», «Наша бабушка Гулливер, или мы получаем квартиру», «Женщины Нискавуори», «Я, женщина» и «Последний срок».