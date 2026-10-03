Умер Кашпировский: 87 лет, три жены и та самая «Даю установку!» Оглавление От врача до телезвезды Что показывали в эфире: как первый экстрасенс давал установку Личная жизнь Кашпировского: отцовство в 86 лет Наследие Кашпировского Кашпировский как политик и общественный деятель Что известно о смерти Кашпировского FAQ — ответы на вопросы 3 октября 2026 года умер главный экстрасенс и гипнотизёр страны Анатолий Кашпировский. Биография и причина смерти прославившегося в перестройку психотерапевта — в материале Life.ru Умер Анатолий Кашпировский — гипнотизёр, ставший одним из символов перестройки. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Сергей Киврин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

3 октября 2026 года стало известно, что на 87-м году жизни ушёл Анатолий Кашпировский — человек, чьи телесеансы в конце 80-х собирали у экранов миллионы советских зрителей, а фраза «Даю установку!» породила немало анекдотов той эпохи. Life расскажет, как психотерапевт стал главным «целителем» на ТВ и в чем заключался его феномен.

От врача до телезвезды

Анатолий Кашпировский родился в украинском селе Ставница 11 августа 1939 года в семье военного Михаила Кашпировского и домохозяйки польского происхождения Ядвиги Хмельницкой. Его профессиональный путь начался с поступления в Винницкий медицинский институт, который он закончил в 1962 году, получив специальность лечащего врача, хотя, как сам признавался будущий «маг», особого желания быть медиком у него не было.

Далее на протяжении 28 лет, Анатолий проработал в психиатрической больнице Винницы. Начинал он в неврологическом отделении, затем был переведён в геронтологическое, то, что в больнице называли «кладбищем рассудка». Именно там он и занялся экспериментами с гипнозом и внушением.

Из интересного: Кашпировский серьезно занимался спортом, имел звание мастера спорта СССР, увлекался тяжёлой атлетикой и боксом. А в 1987 году даже работал психотерапевтом сборной страны по этому виду.

С середины шестидесятых годов Кашпировский начал разъезжать по Советскому Союзу с лекциями в рамках общества «Знание» и показывать психологические опыты. К 1974 году у него сложился собственный подход, построенный на «установке внимания»: он полагал, что подсознание хранит всю необходимую информацию о здоровье организма и способно само справиться с болезнью, если дать ему верный импульс. По его собственным подсчётам, он провёл свыше полутора тысяч сеансов массового гипноза.

Анатолий Кашпировский во время проведения гипнотического сеанса. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Что показывали в эфире: как первый экстрасенс давал установку

Первый раз широкая аудитория увидела Кашпировского на телеэкране в 1988 году. Тогда входили в моду телемосты, и «маг» принял участие в программе «Киев — Тбилиси». Женщине тогда делали полостную операцию, а Кашпировский из студии в Москве якобы обезболивал её на расстоянии. Позже выяснилось, что хирурги всё же ввели минимальную дозу анестетика, а сама пациентка признавалась, что чувствовала боль. Но в момент трансляции всё выглядело как настоящее чудо.

Но настоящая известность пришла к Кашпировскому 8 октября 1989 года. В вечернем эфире Первой программы Центрального телевидения состоялся первый из шести «Сеансов здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Передачи выходили раз в две недели по воскресеньям — с октября до середины декабря.

Зрительская аудитория, по разным оценкам, достигала от 180 до 300 миллионов человек. «Маг» был одет в чёрное, говорил размеренно, без лишних эмоций, произносил знаменитое «Даю установку», и миллионы людей буквально замирали перед экранами.

Феномен Кашпировского: как он «лечил» на расстоянии. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / А.Гордиевич, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кадры из тех эфиров навсегда остались в памяти того поколения. Люди бросали костыли и бежали к сцене, зрители падали от одного взгляда и поднимались уже «исцелёнными», у кого-то разом седели волосы. Многие ставили к телевизорам банки с водой, надеясь на «заряд». Правда, позже Кашпировский категорически отрицал, что «заряжал» что-либо через экран — это был конёк его коллеги Алана Чумака. Сам Кашпировский настаивал, что он психотерапевт, а не экстрасенс.

В 1990 году польская телевизионная премия Wiktory отметила Кашпировского как значимого деятеля телевидения. Год спустя он выступил в штаб-квартире ООН, где рассказывал о применении своего метода при лечении СПИДа и последствиях радиационного облучения.

Личная жизнь Кашпировского: отцовство в 86 лет

Личная жизнь телемага тоже была насыщенной. Анатолий был женат трижды. В браке с первой супругой Валентиной родились двое детей — сын Сергей и дочь Елена. Елена Анатольевна стала врачом и умерла в 2018 году на 50-м году жизни.

Второй союз артиста с поклонницей из Чехии Ириной продлился 22 года. Третьей супругой стала Гулизар Чалбашова, работавшая помощницей психотерапевта и моложе его на 33 года. «Маг» ради неё развёлся с Ириной, официально пара оформила отношения в 2024 году, когда Кашпировскому было 84, а в 2025 году у пары родилась дочь Эллина, то есть Анатолий Михайлович стал отцом в 86 лет.

Но не всё было так однозначно в их союзе. Ещё до свадьбы, в 2016 году, Гулизар убедила экстрасенса переписать на неё московскую квартиру, так что жильё в случае развода не подлежало бы разделу. Также женщина оформила ИП, куда поступали все гонорары психолога. Подробнее в материале «Кашпировского «загипнотизировала» молодая жена».

Экстрасенс Анатолий Кашпировский (слева) после окончания сеанса. Фото © РИА Новости / Замир Усманов

Наследие Кашпировского

Кашпировский в памяти поколений остался не как практикующий врач, а как явление медиа. Выражение «сеанс Кашпировского» понятно даже тем, кто сами эфиры не застал в силу возраста, а фраза «Даю установку» стала крылатой.

Даже критики признавали масштаб явления. Председатель Гостелерадио СССР Михаил Ненашев, дававший добро на эфиры, позже говорил, что пускали программы «на утешение», но быстро осознали, что это «прохиндейство чистой воды».

Сам Кашпировский до последних дней отстаивал свой метод и вступал в споры с оппонентами. В 2020 году он завёл YouTube-канал с «оздоровительными трансляциями» и даже заявлял о лечении COVID-19. В последние два года он возобновил сеансы и встречи с фанатами. Мероприятия на сентябрь были отменены, а средства за билеты поклонникам вернули.

Кашпировский как политик и общественный деятель

Немногие знают, но Анатолий Кашпировский был и политиком. В 1993 году он прошёл в Государственную думу первого созыва от ЛДПР. Однако его парламентская карьера оказалась недолгой и почти незаметной. В базе законодательных инициатив нет ни одного документа, где он значился бы автором или соавтором. В 1995 году Кашпировский покинул партию из-за ссоры с Владимиром Жириновским и сложил депутатские полномочия.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Анатолий Кашпировский. Фото © ТАСС / Михаил Медведев

Летом 1995 года Кашпировский оказался в Будённовске, где группа боевиков под командованием Шамиля Басаева захватила городскую больницу с заложниками. Будучи действующим депутатом, он вошёл в переговорную группу. По воспоминаниям бывшего прокурора Будённовска Сергея Гамаюнова, Кашпировский просил террориста разрешить вывести несколько детей. Тот ответил с иронией, предложив подействовать на заложников «паранормальными способностями», а затем сказал, что позволит вывести детей, если психотерапевт переночует в больнице. А вот дальше сообщения о роли Анатолия и результатах его переговоров разнятся — одни пишут, что благодаря ему удалось вывести нескольких заложников, другие же отмечают, что парламентарий сам чуть не потерял сознание и покинул больницу. Но то, что Кашпировский на месте событий был, факт установленный.

Что известно о смерти Кашпировского

Информация о смерти телезвезды эпохи развала СССР появилась утром 3 октября. Директор Кашпировского Сергей Рудых в разговоре со СМИ уточнил время — около 06:45.

Телеграм-канал SHOT называет причиной смерти «мага» острую сердечную недостаточность. Родные успели вызвать медиков, но бригаде скорой помощи спасти его не удалось.

Последние месяцы вокруг здоровья Кашпировского ходило много слухов. Летом 2026 года СМИ писали об экстренной госпитализации целителя — ему удалили злокачественную опухоль.

Телеведущий Андрей Малахов в своём Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью гипнотизёра. Информация о дате и месте прощания с экстрасенсом будет позже.

FAQ — ответы на вопросы

Сколько лет было Анатолию Кашпировскому на момент смерти?

Кашпировскому было 87 лет. Он родился 11 августа 1939 года и умер 3 октября 2026 года.

В чём заключалась суть его телесеансов и признаёт ли современная наука их эффективность?

Кашпировский проводил массовые сеансы психотерапевтического внушения через телевидение, заявляя о возможности «лечить на расстоянии». Современная наука не подтверждает эффективность этих методов — в 2024 году РАН официально назвала его деятельность «абсолютной лженаукой».

Какова причина смерти Кашпировского?

По некоторым источникам, причина смерти Кашпировского — острая сердечная недостаточность.

Авторы Андрей Ананьев